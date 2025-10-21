Leipzig: Zwei Verletzte nach Unfall mit einem Flexa-Shuttle
An der Kreuzung Stötteritzer Landstraße/Obere Nordstraße stießen gegen 20 Uhr ein Flexa-Shuttle der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) und ein VW zusammen.
Eine Polizeisprecherin teilte am Dienstag auf TAG24-Anfrage mit, dass der 53-jährige Fahrer des Flexa-Shuttle die Obere Nordstraße in südlicher Richtung befuhr. Beim Abbiegen auf die Stötteritzer Landstraße missachtete er nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt von dem VW einer 45-Jährigen.
Letzterer kollidierte in der Folge mit einem Laternenmast.
Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.
Stötteritzer Landstraße musste voll gesperrt werden
Die Polizei ermittelt gegen den 53-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung.
Die Stötteritzer Landstraße musste aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. Neben mehreren Rettungswagen waren auch Feuerwehr und Polizei vor Ort.
Es entstand nach ersten Berechnungen Sachschaden von circa 30.000 Euro.
Erstmeldung vom 20. Oktober um 21.45 Uhr, aktualisiert am 21. Oktober um 13.16 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: Anke Brod