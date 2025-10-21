Leipzig: Zwei Verletzte nach Unfall mit einem Flexa-Shuttle

Leipzig - Im Leipziger Südosten hat sich am Montagabend ein schwerer Unfall ereignet.

Unfall in Leipzig-Holzhausen. © Anke Brod

An der Kreuzung Stötteritzer Landstraße/Obere Nordstraße stießen gegen 20 Uhr ein Flexa-Shuttle der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) und ein VW zusammen.

Eine Polizeisprecherin teilte am Dienstag auf TAG24-Anfrage mit, dass der 53-jährige Fahrer des Flexa-Shuttle die Obere Nordstraße in südlicher Richtung befuhr. Beim Abbiegen auf die Stötteritzer Landstraße missachtete er nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt von dem VW einer 45-Jährigen.

Letzterer kollidierte in der Folge mit einem Laternenmast.

Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.