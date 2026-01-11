 1.492

Hand zwischen Schienen und Zug eingeklemmt: Leipziger City-Tunnel gesperrt

Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr versammelten sich am Samstagabend am Bayerischen Bahnhof. Der Grund: Eine Person klemmte sich die Hand an einem Zug ein.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr versammelten sich am Samstagabend am Bayerischen Bahnhof. Der Grund: Eine Person klemmte sich die Hand an einem Zug ein.

Samstagabend rückten die Kräfte zu der Haltestelle Bayerischer Bahnhof aus.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie die Rettungsleitstelle auf TAG24-Anfrage bestätigte, wurden die Kameraden gegen 17 Uhr zu einem Einsatz im Leipziger City-Tunnel gerufen.

Am Haltepunkt Bayerischer Bahnhof habe sich die Person im Gleisbett befunden und die Hand zwischen den Schienen und einem Zug eingeklemmt.

Sie "konnte im Einsatzverlauf stabilisiert und befreit werden", bestätigte der Sprecher.

Im Anschluss wurde sie der Traumabehandlung übergeben.

Die Person konnte durch die Feuerwehr befreit werden.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Der City-Tunnel musste gesperrt werden. Gegen 18 Uhr war der Einsatz der Feuerwehr beendet, zu diesem Zeitpunkt begannen die Züge auf der Gegenspur langsam wieder zu rollen.

Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier

