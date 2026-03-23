Mazda verliert Kontrolle: Leipziger Haltestelle im Eimer

Leipzig - Die Straßenbahn-Haltestelle Deutsche Nationalbibliothek im Leipziger Südosten hat am Wochenende ordentlich was abbekommen, nachdem ein Auto hineingekracht ist.

Nachdem es am Wochenende an der Haltestelle gekracht hat, muss einiges repariert werden. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Geschehen ist der Unfall bereits am frühen Samstagmorgen gegen 5.27 Uhr.

Laut Polizeisprecher Moritz Peters ist der 47-jährige Fahrer eines Mazda auf der Semmelweisstraße in Richtung Russischer Gedächtniskirche unterwegs gewesen.

Auf Höhe der Nationalbibliothek sei er nach links von der Fahrbahn abgekommen und in die dortige Tramhaltestelle gekracht.

Der Mann blieb glücklicherweise unverletzt, doch Teile der Haltestelle wurden schwer beschädigt, wie Bilder vom Unfallort zeigen.

"Es entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro", so Peters.