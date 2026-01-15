Medizinischer Notfall hinterm Steuer: Opel landet im Straßengraben

Leipzig - Am Donnerstagvormittag ist ein Kleinwagen im Leipziger Stadtteil Probstheida von der Straße abgekommen und im Graben gelandet.

Auf Höhe der Margaretha-Rothe-Straße kam der Wagen von der Straße ab. © 7aktuell/Eric Pannier

Wie Polizeisprecher Chris Graupner TAG24 bestätigte, ereignete sich der Vorfall gegen 11.05 Uhr.

Demnach befand sich der Opel auf der Chemnitzer Straße, als er aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und auf Höhe der Einmündung zur Margaretha-Rothe-Straße im Graben landete.

Nach ersten Erkenntnissen bestehe die Möglichkeit, dass der Opel-Fahrer unter gesundheitlichen Problemen gelitten haben könnte, die dafür sorgten, dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Der Fahrer wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt.