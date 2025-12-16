Mehrere Verletzte: Schwerer Kreuzungscrash mit Polizeiauto im Leipziger Westen

Leipzig - Im Westen der Stadt kollidierten am frühen Dienstagmorgen ein Funkstreifenwagen der Polizei und ein Fahrzeug. Es gab mehrere Verletzte.

Das Polizeiauto musste von der Feuerwehr zerschnitten werden. © EHL Media

Gegen 3.55 Uhr waren die Polizeibeamten bei einer Einsatzfahrt auf der Lützner Straße stadteinwärts unterwegs. Dabei kam es an der Kreuzung Lützner Straße/Kiewer Straße zu einer Kollision mit einem Fahrzeug.

Eine Polizeisprecherin bestätigte auf TAG24-Anfrage, dass dabei sowohl die zwei Einsatzkräfte als auch der Autofahrer verletzt wurden.

Zur Schwere der Verletzungen konnten noch keine Angaben gemacht werden. Auch die genaue Unfallursache ist aktuell noch unklar.

Von vor Ort erfuhr TAG24, dass einer der Beamten von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geschnitten werden musste.