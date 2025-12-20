Mitten im Anreiseverkehr: Auto und Straßenbahn krachen nahe Stadion zusammen

Leipzig - Fußballfans, die sich auf dem Weg zum Stadion befinden, brauchen noch mehr Geduld als sonst: Am Waldplatz in Leipzig krachte es am späten Samstagnachmittag zwischen einem Auto einer Straßenbahn.

Die Polizei war noch etwas länger vor Ort, die Bahnen fahren inzwischen aber wieder. © TAG24/Nico Zeißler

Wie ein Sprecher des polizeilichen Lagezentrums auf Anfrage von TAG24 erklärte, haben die Beamten gegen 16.37 Uhr von dem Unfall auf der Jahnallee erfahren.

Ersten Erkenntnissen zufolge habe der Autofahrer am Waldplatz von der Elsterstraße auf die Jahnallee abbiegen wollen und krachte dabei mit einer Tram zusammen.

Nach aktuellem Stand sei niemand verletzt worden. Die Unfallaufnahme dauerte rund eine Stunde nach der Unfallmeldung allerdings noch an.

Dadurch kam es nicht nur im Kfz-Verkehr zu Beeinträchtigungen, sondern auch im ÖPNV.

Laut Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB) mussten sowohl die regulären Straßenbahnlinien 3, 4, 7 und 15 als auch die Spieltags-Linien 51, 54 und 56 zwischen Goerdelerring und Waldplatz über den Westplatz zeitweise umgeleitet werden.

Auch danach kam es noch zu teils erheblichen Verspätungen und Ausfällen einzelner Fahrten.