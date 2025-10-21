Radfahrer wird bei Leipzig von Lkw erfasst und schwer verletzt
Naunhof - Bei einem Unfall im Landkreis Leipzig wurde ein Radfahrer am Dienstagvormittag schwer verletzt.
Im Kreuzungsbereich der Wurzener Straße/Lutherstraße kam es gegen 10.08 Uhr in Naunhof zu dem folgenschweren Crash.
Auf TAG24-Anfrage bestätigte Polizeisprecher Moritz Peters, dass ein Lkw und ein Radfahrer zusammengestoßen sind.
Dabei wurde der Radler schwer verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden.
Bilder zeigen das blaue Rad, wie es unter dem Lkw liegt.
Genauere Details zu den Beteiligten und zum Unfallhergang sind derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.
Titelfoto: Medienportal-Grimma