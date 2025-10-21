Radfahrer wird bei Leipzig von Lkw erfasst und schwer verletzt

Naunhof - Bei einem Unfall im Landkreis Leipzig wurde ein Radfahrer am Dienstagvormittag schwer verletzt.

Zum Unfallhergang wird noch ermittelt. © Medienportal-Grimma

Im Kreuzungsbereich der Wurzener Straße/Lutherstraße kam es gegen 10.08 Uhr in Naunhof zu dem folgenschweren Crash.

Auf TAG24-Anfrage bestätigte Polizeisprecher Moritz Peters, dass ein Lkw und ein Radfahrer zusammengestoßen sind.

Dabei wurde der Radler schwer verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden.