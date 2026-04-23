Opel fährt in Gleisbett: Leipziger Trams müssen umgeleitet werden

Leipzig - Ein 90-jähriger Opel-Fahrer verwechselte nach dem Abbiegen auf die Leipziger Waldstraße wohl das Gleisbett mit der Straße, weshalb es bis zum frühen Nachmittag zu Einschränkungen der Straßenbahnlinie 4 kam.

Bis zum frühen Nachmittag fanden Reinigungsarbeiten statt. © Christian Grube

Wie die Polizeisprecherin Therese Leverenz auf TAG24-Anfrage bestätigte, war der Mann mit seinem Auto gegen 8.45 Uhr auf der Leutzscher Allee unterwegs. Nach dem Einbiegen in die Waldstraße fuhr er auf die neben der Straße verlaufende Gleisanlage und blieb stecken.

Der 90-Jährige blieb unverletzt. Sein Auto musste abgeschleppt werden.

Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) wurden informiert. Es fanden Reinigungsarbeiten an den Gleisen statt.