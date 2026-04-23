Opel fährt in Gleisbett: Leipziger Trams müssen umgeleitet werden
Leipzig - Ein 90-jähriger Opel-Fahrer verwechselte nach dem Abbiegen auf die Leipziger Waldstraße wohl das Gleisbett mit der Straße, weshalb es bis zum frühen Nachmittag zu Einschränkungen der Straßenbahnlinie 4 kam.
Wie die Polizeisprecherin Therese Leverenz auf TAG24-Anfrage bestätigte, war der Mann mit seinem Auto gegen 8.45 Uhr auf der Leutzscher Allee unterwegs. Nach dem Einbiegen in die Waldstraße fuhr er auf die neben der Straße verlaufende Gleisanlage und blieb stecken.
Der 90-Jährige blieb unverletzt. Sein Auto musste abgeschleppt werden.
Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) wurden informiert. Es fanden Reinigungsarbeiten an den Gleisen statt.
Die Tram 4 musste in Richtung Naunhofer Straße zwischen den Haltestellen Menckestraße und Goerdelerring bis etwa 13 Uhr über die Menckestraße, Gohliser Straße, den Zoo und die Pfaffendorfer Straße umgeleitet werden.
Erstmeldung vom 23. April, 12.19 Uhr. Aktualisiert um 13.04 Uhr.
Titelfoto: Christian Grube