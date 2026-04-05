Passanten fanden ihn: E-Biker in Grimma schwer verletzt

Grimma - Am Samstagmittag hat sich ein Radfahrer bei einem Sturz in Grimma (Landkreis Leipzig ) schwer verletzt.

Ein 58-jähriger E-Biker ist am Samstag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Wie Polizeisprecher Paul Engelmann am Sonntag mitteilte, war der 58-Jährige gegen 12.50 Uhr mit seinem E-Bike auf der Waldbardauer Straße im Gewerbegebiet Grimma-Süd unterwegs, als er beim Überqueren von Bahngleisen plötzlich stürzte.

"Zeugen fanden den schwer verletzten Mann auf der Straße liegend und alarmierten den Rettungsdienst", sagte Engelmann.