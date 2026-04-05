Passanten fanden ihn: E-Biker in Grimma schwer verletzt
Grimma - Am Samstagmittag hat sich ein Radfahrer bei einem Sturz in Grimma (Landkreis Leipzig) schwer verletzt.
Wie Polizeisprecher Paul Engelmann am Sonntag mitteilte, war der 58-Jährige gegen 12.50 Uhr mit seinem E-Bike auf der Waldbardauer Straße im Gewerbegebiet Grimma-Süd unterwegs, als er beim Überqueren von Bahngleisen plötzlich stürzte.
"Zeugen fanden den schwer verletzten Mann auf der Straße liegend und alarmierten den Rettungsdienst", sagte Engelmann.
Der entstandene Sachschaden wird auf 15 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.
Titelfoto: Friso Gentsch/dpa