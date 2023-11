13.11.2023 07:55 3.919 RB-Fan (23) bei Anreise zum Stadion von Auto erfasst und schwer verletzt

Bei einem Unfall am Sportforum in Leipzig ist am Sonntagabend ein Mann verletzt worden.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Bei einem Unfall am Sportforum in Leipzig ist am Sonntagabend ein RB-Fan (23) verletzt worden. Am Sportforum in Leipzig ist es am Sonntagabend zu einem Unfall gekommen. © Leipzig Livereport Wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums gegenüber TAG24 erklärte, hatte sich das Unglück gegen 18.30 Uhr zugetragen. "Aktuell können wir lediglich sagen, dass es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einem Auto gekommen war", so der Sprecher am Sonntagabend. Wie die Leipziger Polizei am Montagmorgen nachberichtete, hatte der 23-Jährige die Fahrbahn der Straße Am Sportforum überquert, ohne auf den Verkehr zu achten. Leipzig Unfall Heftiger Crash auf Leipziger Kreuzung: Alfa rammt Taxi, Ampelmast fällt um Die 58-jährige Fahrerin eines VW, die sich ebenfalls auf der Anreise zum Stadion befand, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Der Fußgänger wurde am Kopf verletzt und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von knapp 10.000 Euro. Ein Fußgänger wurde dabei verletzt. © Leipzig Livereport "Es kam im Rahmen der Unfallaufnahme zu zusätzlichen Einschränkungen des Verkehrs im Bereich Am Sportforum auf Höhe des Zugangs zur Festwiese", so die Leipziger Polizei. Erstmeldung vom 12. November, 19.44 Uhr. Aktualisiert am 13. November, 7.55 Uhr.

