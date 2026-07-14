Zwei Verletzte nach Crash in Leipzig: Mercedes will abbiegen, plötzlich kracht es von hinten
Leipzig - Zwei Personen verletzten sich am Dienstagabend bei einem Kreuzungscrash im Leipziger Stadtteil Lausen-Grünau.
Ein Mercedes-Fahrer (30) war kurz nach 18 Uhr auf der Lützner Straße unterwegs und beabsichtigte nach ersten Erkenntnissen nach links auf die Straße Am See abzubiegen.
Dazu musste er an der Kreuzung verkehrsbedingt anhalten, erklärte eine Sprecherin des polizeilichen Lagezentrums auf Anfrage von TAG24.
Daraufhin fuhr der Opel aus bisher unbekannter Ursache auf den Mercedes auf. Durch den Crash verletzten sich der Opel-Fahrer (54) sowie der 43-jährige Beifahrer in dem Mercedes.
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Laut Informationen vom Unfallort habe die Polizei zwischenzeitlich den Verkehr manuell geregelt. Die hinzugerufene Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher.
Titelfoto: Montage: EHL Media