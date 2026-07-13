Rettungswagen stößt mit Mann auf E-Roller in Leipziger Innenstadt zusammen

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Am Sonntagabend stießen ein E-Roller-Fahrer und ein Rettungswagen bei einem Unfall im Zentrum leicht zusammen.

Von Tamina Porada

Leipzig - Am Sonntagabend stießen ein E-Roller-Fahrer und ein Rettungswagen bei einem Unfall im Leipziger Zentrum leicht zusammen.

Der Rollerfahrer stürzte durch den Unfall. (Symbolbild)
Der Rollerfahrer stürzte durch den Unfall. (Symbolbild)  © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Wie Polizeisprecher Tom Erik Richter am Montagmorgen auf TAG24-Anfrage erklärte, war der Rettungswagen gegen 21 Uhr auf dem Peterssteinweg in nördliche Richtung unterwegs.

An der Kreuzung zum Wilhelm-Leuschner-Platz wollte er dann nach links auf den Martin-Luther-Ring abbiegen.

Ein 28-Jähriger war zeitgleich mit einem E-Roller auf dem dortigen Radweg, der auf der Straße verläuft, unterwegs.

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Der Rettungswagen scherte in der Kurve zu weit aus und touchierte dabei den Rollerfahrer. Dieser stürzte.

Der Mann wurde durch den Unfall leicht verletzt. Ein zweiter Rettungswagen wurde zur Unfallstelle gerufen, um den Rollerfahrer medizinisch zu versorgen.

Titelfoto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

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