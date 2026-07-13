Rettungswagen stößt mit Mann auf E-Roller in Leipziger Innenstadt zusammen

Leipzig - Am Sonntagabend stießen ein E-Roller-Fahrer und ein Rettungswagen bei einem Unfall im Leipziger Zentrum leicht zusammen.

Der Rollerfahrer stürzte durch den Unfall. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Wie Polizeisprecher Tom Erik Richter am Montagmorgen auf TAG24-Anfrage erklärte, war der Rettungswagen gegen 21 Uhr auf dem Peterssteinweg in nördliche Richtung unterwegs.

An der Kreuzung zum Wilhelm-Leuschner-Platz wollte er dann nach links auf den Martin-Luther-Ring abbiegen.

Ein 28-Jähriger war zeitgleich mit einem E-Roller auf dem dortigen Radweg, der auf der Straße verläuft, unterwegs.

Der Rettungswagen scherte in der Kurve zu weit aus und touchierte dabei den Rollerfahrer. Dieser stürzte.