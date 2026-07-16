Unfall auf Leipziger Baustelle: Arbeiter stürzt in Grube und muss von Spezialkräften gerettet werden
Leipzig - Bei Bauarbeiten neben der Bahnstrecke Leipzig–Borsdorf wurde ein Arbeiter verletzt.
Die Baustelle befindet sich im Leipziger Ortsteil Althen-Kleinpösna in der Straße Zum Althener Sportplatz. Gegen 11.15 Uhr soll es zu dem Unfall gekommen sein.
Eine Sprecherin der Landesdirektion bestätigte den Vorfall auf TAG24-Anfrage, konnte aber noch keine weiteren Details nennen.
Wie ein Reporter von vor Ort berichtete, stürzte der Bauarbeiter aus ungeklärter Ursache in eine Baugrube und verletzte sich wohl schwer. Die Feuerwehr Leipzig musste ihn mit ihren Höhenrettern bergen.
Die Spezialkräfte sind auch für Einsätze in der Tiefe spezialisiert und besitzen das nötige Equipment, wie in diesem Fall eine Schleifkorbtrage.
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Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz und brachte einen Notarzt zur Unfallstelle. Der Arbeiter soll unbestätigten Informationen zufolge in ein Krankenhaus gebracht worden sein. Der Rettungsdienst war ebenfalls vor Ort im Einsatz.
Die Polizei ermittelt gemeinsam mit der Landesdirektion Sachsen zur Unfallursache.
Titelfoto: EHL Media/Erik-Holm Langhof