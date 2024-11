27.11.2024 09:14 2.025 Schultransport in Crash verwickelt: Mehrere Verletzte bei Unfall in Leipzig

An der Ecke Schenkendorfstraße und Bernhard-Göring-Straße in Leipzig ist es am Mittwoch zu einem schweren Unfall mit einem Schultransport gekommen.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Schwerer Unfall am Mittwochmorgen an der Ecke Schenkendorfstraße und Bernhard-Göring-Straße im Leipziger Süden. Im Leipziger Süden ist es am Mittwochmorgen zu einem Unfall zwischen einem Schultransport und einem mit Bauarbeitern besetzten Minibus gekommen. © EHL Media/Erik-Holm Langhof Gegen 6.40 Uhr war es dort zum Zusammenstoß eines Minibusses sowie eines Schultransports gekommen, wie TAG24 erfuhr. Was genau sich abspielte, ist aktuell noch unklar. "Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich wohl um einen Vorfahrtsverstoß", sagte ein Sprecher der Polizei. Beide Fahrzeuge sollen zum Zeitpunkt des Crashs mit mehreren Passagieren besetzt gewesen sein. Der Schultransport soll mehrere Kinder an Bord gehabt haben. In dem Minibus befand sich eine Gruppe von Bauarbeitern, wie TAG24 vor Ort erfuhr. Leipzig Unfall Schwerer Crash auf Leipziger Karli: Rennradfahrer kracht gegen VW Laut Polizei erlitten die Kinder einen Schock. Rettungskräfte brachten sie in die Notaufnahme der Uniklinik. Auch ein Fahrer soll ins Krankenhaus gebracht worden sein. Vor Ort war von sieben Leichtverletzten die Rede, von denen fünf Personen in Kliniken verbracht wurden. Der Minibus rauschte anschließend noch ein Straßenschild sowie ein daran befestigtes Fahrrad um. Nach Informationen von vor Ort sollen sieben Personen leicht verletzt worden sein. © EHL Media/Erik-Holm Langhof Die Bernhard-Göring-Straße musste im Zuge der Unfallaufnahme zwischen Körnerstraße und Arndstraße vorübergehend voll gesperrt werden. Die Sperrung ist inzwischen jedoch wieder aufgehoben.

Titelfoto: EHL Media/Erik-Holm Langhof