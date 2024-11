27.11.2024 12:40 3.509 Schultransport in Crash verwickelt: Vier Kinder bei Unfall in Leipzig verletzt

An der Ecke Schenkendorfstraße und Bernhard-Göring-Straße in Leipzig ist es am Mittwoch zu einem schweren Unfall mit einem Schultransport gekommen.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Schwerer Unfall am Mittwochmorgen an der Ecke Schenkendorfstraße und Bernhard-Göring-Straße im Leipziger Süden. Im Leipziger Süden ist es am Mittwochmorgen zu einem Unfall zwischen einem Schultransport und einem mit Bauarbeitern besetzten Minibus gekommen. © EHL Media/Erik-Holm Langhof Gegen 6.40 Uhr war es dort zum Zusammenstoß eines Ford-Minibusses sowie eines Schultransports (VW Caddy) gekommen, wie TAG24 erfuhr. Zunächst war unklar, was genau geschehen war. Lediglich von einem Vorfahtsverstoß war die Rede. Die Ermittlungen der Polizei brachten schließlich Licht ins Dunkel. Demnach war der Fahrer (34) des Ford auf der Schenkendorfstraße in Richtung Osten unterwegs gewesen. Als er die Bernhard-Göring-Straße überqueren wollte, übersah der Pole den vorfahrtsberechtigten Caddy, der diese gerade entlang fuhr. "Dadurch kam es zur Kollision", so Polizeisprecher Michael Schwerinsky. Leipzig Unfall Er lief einfach auf die Straße: Rentner erfasst 22-Jährigen im Leipziger Westen Minibus und Caddy kamen von der Straße ab. Der Ford kollidierte in der Folge noch mit einem Straßenschild sowie einem daran befestigten Fahrrad, bevor beide Autos am Rande der Kreuzung zum Stehen kamen. Kinder und Caddy-Fahrer ins Krankenhaus gebracht Der Minibus rauschte anschließend noch ein Straßenschild sowie ein daran befestigtes Fahrrad um. Nach Informationen von vor Ort sollen sieben Personen leicht verletzt worden sein. © EHL Media/Erik-Holm Langhof Beide Fahrzeuge sollen zum Zeitpunkt des Crashs mit mehreren Passagieren besetzt gewesen sein. Der Schultransport soll mehrere Kinder an Bord gehabt haben. In dem Minibus befand sich eine Gruppe von Bauarbeitern, wie TAG24 vor Ort erfuhr. Vier Kinder sowie der Fahrer des Caddy erlitten leichte Verletzungen und wurden zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. "Bei den Kindern ging es eher darum, dass sie einen Schock erlitten hatten, keine schwerwiegenden Verletzungen", erklärte Polizeisprecher Schwerinsky. Den entstandenen Sachschaden bezifferte die Polizei auf circa 30.000 Euro. Leipzig Unfall Schwerer Crash auf Leipziger Karli: Rennradfahrer kracht gegen VW Die Bernhard-Göring-Straße musste im Zuge der Unfallaufnahme zwischen Körnerstraße und Arndstraße vorübergehend voll gesperrt werden. Die Sperrung ist inzwischen jedoch wieder aufgehoben. Erstmeldung vom Mittwoch, 27. November, 9.14 Uhr. Aktualisiert um 12.40 Uhr.

Titelfoto: EHL Media/Erik-Holm Langhof