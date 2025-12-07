Audi kracht in Geländer und blockiert Übergang: Unfall sorgt für Stau in Leipzig

Leipzig - Ein Unfall auf der Stötteritzer Landstraße hat am Sonntagmorgen für Stau im Leipziger Südosten gesorgt.

Auf der Stötteritzer Landstraße im Leipziger Südosten ist es am Sonntagmorgen zu einem Unfall gekommen. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie eine Sprecherin des Polizei-Lagezentrums gegenüber TAG24 erklärte, war gegen 10.10 Uhr ein Audi in Höhe des Übergangs von der Stötteritzer Landstraße in die Holzhäuser Straße mit einem Geländer kollidiert. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst noch unklar.

Das Auto wurde dabei so schwer beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und auf der Straße liegen blieb. Ungünstig dabei: Genau an dieser Stelle passiert die Straße den Bach Östliche Rietzschke und es wurde ein Übergang dafür geschaffen. Durch den Crash war der Übergang vorübergehend gesperrt und es kam zu Stau auf der Straße.

Gegen 11.30 Uhr konnte die Straße schließlich wieder freigegeben werden und der Verkehr rollte wieder.

Der Fahrer des Audi hatte bei dem Unfall Glück im Unglück, erlitt lediglich eine leichte Verletzung am Finger.