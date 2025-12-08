23-Jährige ohne Führerschein verwechselt Gas mit Bremse - und fällt mit ihrem Audi einen Baum

Leipzig - Warum man ohne Führerschein auch kein Auto fahren sollte, bewies am Montagabend eine 23-Jährige in Leipzig , als sie Gas und Bremse verwechselte.

Das Fahren muss die 23-Jährige wohl noch etwas üben. Das nächste Mal am besten direkt mit Fahrlehrer. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Die Frau war mit ihrem Audi in Paunsdorf unterwegs.

Wie das Lagezentrum der Polizei auf TAG24-Anfrage bestätigte, baute sie gegen 18.30 Uhr auf dem Hopfenweg, Höhe Haselstraße, einen Unfall.

Eigentlich wollte die 23-Jährige wohl auf die Bremse treten, erwischte dann aber das falsche Pedal und gab Vollgas.

Binnen Sekunden knallte sie gegen ein Verkehrsschild, ein Wegweiser und begrub letztendlich einen noch recht zarten Baum unter ihrem Auto.