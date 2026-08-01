Schwerer Frontalcrash im Landkreis Leipzig: Rettungshubschrauber im Einsatz

Grimma/Trebsen - Auf der B107 zwischen Grimma und Trebsen (Landkreis Leipzig ) sind am Samstagnachmittag zwei Autos in einer Kurve frontal zusammengekracht. Drei Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

Auf der B107 zwischen Grimma und Trebsen hat sich am Samstagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. © Sören Müller

Wie die Rettungsleitstelle der Feuerwehr TAG24 bestätigte, ging der Notruf über einen Unfall zwischen zwei Fahrzeugen um 16.50 Uhr ein. Nur fünf Minuten später seien die ersten Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eingetroffen.

Nach ersten Erkenntnissen waren ein Opel und ein Seat im Bereich einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache frontal zusammengestoßen. Laut derzeitigem Stand erlitt mindestens eine Frau dabei schwere Verletzungen, zwei weitere Personen wurden demnach ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Neben der Freiwilligen Feuerwehr Hohnstädt eilten auch drei Rettungswagen zum Einsatzort. Zudem wurde ein Notarzt per Hubschrauber hinzugezogen, so der Sprecher der Rettungsleitstelle.

Die Kameraden der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle, banden auslaufende Betriebsstoffe und stellten den Brandschutz sicher.