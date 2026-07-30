Schwerer Unfall in Leipzig: Geklauter Opel und Motorrad krachen zusammen

Leipzig - Am frühen Donnerstagabend kam es im Leipziger Ortsteil Plaußig-Portitz zu einem folgenschweren Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad.

Am Donnerstagabend krachten ein Opel und ein Motorradfahrer im Leipziger Ortsteil Plaußig-Portitz zusammen. © EHL Media

Nach Angaben der Rettungsleitstelle der Feuerwehr ging der Notruf gegen 18.30 Uhr ein. Demnach waren ein Opel und ein Motorrad im Bereich der Kreuzung Tauchaer Straße und Krätzbergstraße kollidiert.

Der Fahrer des Opels sei dabei nach ersten Informationen schwer verletzt per Hubschrauber ins St. Georg Klinikum eingeliefert worden. Auch der Motorradfahrer sei verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden.

Neben zahlreichen Kräften des Rettungsdienstes und der Feuerwehr waren auch ein Großaufgebot der Polizei sowie die Bereitschaftspolizei im Einsatz.

Wie TAG24 vom Ort des Geschehens erfuhr, war der beteiligte Opel zuvor als gestohlen gemeldet worden.