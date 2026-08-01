AMG kracht auf Bus: Zwei Schwerverletzte bei Haltestellen-Unfall
Markkleeberg - Bei einem Unfall auf der Bornaischen Straße in Markkleeberg sind am Freitagabend mehrere Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer.
Wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums am Samstagmorgen gegenüber TAG24 erklärte, hatte sich der Crash gegen 20.40 Uhr im Bereich des Schillerplatzes, der Endhaltestelle der Straßenbahnlinie 11, ereignet.
Ein Linienbus hatte an einer dortigen Haltestelle gestoppt, als ein Mercedes AMG aus bislang ungeklärter Ursache mit der rechten Vorderseite in das Heck des Busses krachte.
Fotos zeigen, dass der Mercedes dabei schwer beschädigt wurde.
Am Freitagabend war zunächst von drei Verletzten, den beiden Insassen des AMG sowie dem Busfahrer, die Rede gewesen. Inzwischen hat die Polizei diese Zahl nach oben korrigiert.
"Es wurden insgesamt fünf Personen verletzt", erklärte der Sprecher nun. "Drei Insassen des Linienbusses erlitten leichte Verletzungen. Der Fahrer sowie der Beifahrer des Mercedes wurden schwer verletzt."
Unfall führte zu Einschränkungen im Straßenbahnbetrieb
Rettungskräfte brachten die Verletzten zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Neben Polizei und Rettungsdienst kamen auch Kameraden der Feuerwehr zum Einsatz, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu beseitigen.
Der Verkehrsunfalldienst nahm den Crash auf und ermittelt nun zur Ursache. Während der Unfallaufnahme musste die Bornaische Straße vorübergehend gesperrt werden. Dies führte auch zu Einschränkungen im Linienbetrieb der Leipziger Verkehrsbetriebe: Die Linie 11 konnte vorübergehend nicht bis zu ihrer Endhaltestelle fahren.
Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.
Erstmeldung vom 31. Juli, 22.45 Uhr. Aktualisiert am 1. August, 10.33 Uhr.
Titelfoto: EHL Media/Wilson Vieira