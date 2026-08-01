AMG kracht auf Bus: Zwei Schwerverletzte bei Haltestellen-Unfall

Markkleeberg - Bei einem Unfall auf der Bornaischen Straße in Markkleeberg sind am Freitagabend mehrere Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer.

Der Mercedes wurde bei dem Crash schwer beschädigt. Beide Insassen wurden verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. © EHL Media/Wilson Vieira

Wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums am Samstagmorgen gegenüber TAG24 erklärte, hatte sich der Crash gegen 20.40 Uhr im Bereich des Schillerplatzes, der Endhaltestelle der Straßenbahnlinie 11, ereignet.

Ein Linienbus hatte an einer dortigen Haltestelle gestoppt, als ein Mercedes AMG aus bislang ungeklärter Ursache mit der rechten Vorderseite in das Heck des Busses krachte.

Fotos zeigen, dass der Mercedes dabei schwer beschädigt wurde.

Am Freitagabend war zunächst von drei Verletzten, den beiden Insassen des AMG sowie dem Busfahrer, die Rede gewesen. Inzwischen hat die Polizei diese Zahl nach oben korrigiert.

"Es wurden insgesamt fünf Personen verletzt", erklärte der Sprecher nun. "Drei Insassen des Linienbusses erlitten leichte Verletzungen. Der Fahrer sowie der Beifahrer des Mercedes wurden schwer verletzt."