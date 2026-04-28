Schwerer Unfall am Zwenkauer See: Auto rauscht von Straße und überschlägt sich

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Am Dienstagvormittag krachte es auf der B186 am Zwenkauer See in Leipzig, als ein Auto von der Straße rauschte.

Von Annika Rank

Leipzig - Am Dienstagvormittag krachte es auf der B186 am Zwenkauer See bei Leipzig.

Das Auto blieb am Straßenrand liegen.
Das Auto blieb am Straßenrand liegen.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie TAG24 von Polizeisprecherin Therese Leverenz erfuhr, wurden die Einsatzkräfte gegen 11.30 Uhr auf die Bundesstraße gerufen.

Nach ersten Erkenntnissen kollidierte dort ein Auto mit einem anderen Wagen, woraufhin es von der Straße abkam, sich überschlug und schließlich im Graben zum Liegen kam.

Sowohl das verunfallte Fahrzeug als auch der dazugehörige Anhänger wurden bei dem Aufprall stark beschädigt.

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Eine Person wurde bei dem Unfall verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die B186 musste für die Bergungs- und Rettungsarbeiten zwischen Knautnaundorf und dem Abzweig nach Zitzschen in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Inzwischen konnte ein Fahrstreifen freigegeben werden, welcher abwechselnd genutzt werden kann.

Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier

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