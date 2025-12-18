Schwerer Unfall bei Leipzig: Betonpfeiler kracht durch Windschutzscheibe

Leipzig - Auf der S1 bei Leipzig zwischen Radefeld und Grebehna auf Höhe des Abzweigs Glesien ist am Donnerstagnachmittag ein Auto gegen einen Pfeiler gekracht. Nur wenige Zentimeter verhinderten dabei Schlimmeres.

Der Betonpfeiler verfehlte den Fahrer des Renaults nur um wenige Zentimeter. © Michael Strohmeyer

Aus bisher unbekannter Ursache kam der Renault Clio zuvor laut Polizeisprecher Moritz Peters gegen 15.30 Uhr von der Fahrbahn ab.

Im Anschluss kollidierte der Wagen offenbar mit einem Betonpfeiler am Straßenrand, der die Windschutzscheibe durchschlug und auf den Beifahrersitz krachte.

Das Auto kam daraufhin ins Schleudern, kreuzte die Gegenfahrbahn und landete, nachdem es den Graben durchfahren hat, in der Böschung.

Der Fahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Am Renault entstand ein Totalschaden.

Ein anderes Fahrzeug sei nach ersten Erkenntnissen nicht beteiligt gewesen, so Polizeisprecher Peters.