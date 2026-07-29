Transporter knallt gegen Lkw: Verletzte Frau nach Kreuzungscrash in Leipzig

Leipzig - Ein Transporter krachte am Mittwochvormittag in Leipzig gegen einen Lkw, als dieser an einer Kreuzung abbiegen wollte.

Der Transporter wurde bei dem Unfall stark demoliert. © Michael Strohmeyer

Wie die Polizei auf Anfrage bestätigte, ging der Notruf gegen 9.55 Uhr durch einen automatischen E-Call eines Fahrzeuges bei den Beamten ein.

Ersten Erkenntnissen zufolge beabsichtigte der Lkw im Kreuzungsbereich der Radefelder Allee/Gesnerstraße im Stadtteil Lützschena-Stahmeln abzubiegen, als es zu dem Zusammenstoß mit einem weißen Transporter kam.

Die Transporter-Fahrerin verletzte sich dabei leicht. Vor Ort waren neben dem Rettungsdienst und der Polizei auch Kameraden der Feuerwehr.