Transporter knallt gegen Lkw: Verletzte Frau nach Kreuzungscrash in Leipzig
Leipzig - Ein Transporter krachte am Mittwochvormittag in Leipzig gegen einen Lkw, als dieser an einer Kreuzung abbiegen wollte.
Wie die Polizei auf Anfrage bestätigte, ging der Notruf gegen 9.55 Uhr durch einen automatischen E-Call eines Fahrzeuges bei den Beamten ein.
Ersten Erkenntnissen zufolge beabsichtigte der Lkw im Kreuzungsbereich der Radefelder Allee/Gesnerstraße im Stadtteil Lützschena-Stahmeln abzubiegen, als es zu dem Zusammenstoß mit einem weißen Transporter kam.
Die Transporter-Fahrerin verletzte sich dabei leicht. Vor Ort waren neben dem Rettungsdienst und der Polizei auch Kameraden der Feuerwehr.
Die Radefelder Allee musste voll gesperrt werden. Es kam zu einem Rückstau. Die Polizei hat ihre Ermittlungen unter anderem zum genauen Hergang des Unfalls eingeleitet.
Titelfoto: Michael Strohmeyer