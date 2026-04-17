Schwerer Unfall in Leipzig: Lkw und Fahrrad stoßen zusammen

Leipzig - Am Freitagmittag krachte es auf der B6 in Leipzig .

Mehrere Einsatzwagen rückten auf die B6 an. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Wie TAG24 von Polizeisprecher Chris Graupner erfuhr, ereignete sich der Unfall gegen 11.30 Uhr an der Kreuzung Hans-Grade-Straße/Neue Hallesche Straße.

Nach ersten Erkenntnissen soll ein Lkw beim Abbiegemanöver wohl eine Fahrradfahrerin übersehen haben.

Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge erlitt die Frau schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.