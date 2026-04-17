Schwerer Unfall in Leipzig: Lkw und Fahrrad stoßen zusammen

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Am Freitagmittag krachte es auf der B6 in Leipzig.

Von Annika Rank

Leipzig - Am Freitagmittag krachte es auf der B6 in Leipzig.

Mehrere Einsatzwagen rückten auf die B6 an.
Mehrere Einsatzwagen rückten auf die B6 an.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Wie TAG24 von Polizeisprecher Chris Graupner erfuhr, ereignete sich der Unfall gegen 11.30 Uhr an der Kreuzung Hans-Grade-Straße/Neue Hallesche Straße.

Nach ersten Erkenntnissen soll ein Lkw beim Abbiegemanöver wohl eine Fahrradfahrerin übersehen haben.

Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge erlitt die Frau schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Die Fahrradfahrerin wurde von dem Lkw zu Boden geworfen und verletzt.
Die Fahrradfahrerin wurde von dem Lkw zu Boden geworfen und verletzt.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof
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Neben Polizei und Rettungsdienst rückte auch die Feuerwehr zur Unfallstelle an. Die B6 musste während des Einsatzes auf je einer Spur in beide Richtungen gesperrt werden.

Titelfoto: Montage EHL Media/Erik-Holm Langhof

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