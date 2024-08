Schwerer Unfall mit Verletzten im Leipziger Norden: VW bleibt auf dem Dach liegen

Leipzig - Der Asphalt ist von Trümmern und Scherben übersät, ein Auto liegt auf dem Dach und auch ein weiterer Wagen ist völlig zerstört: Im Leipziger Norden hat es am Mittwochabend heftig gekracht.

Im Leipziger Norden kam es am Mittwoch zu einem schweren Unfall. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie es in den Verkehrswarnmeldungen der Polizei Sachsen hieß, kam es auf der K7429 zwischen Torstensonring in Leipzig und dem Abzweig nach Neu-Schladitz in Nordsachsen zu dem Unfall mit Verletzten.

Laut TAG24-Informationen vom Unfallort an der Delitzscher Landstraße waren ein VW und ein Opel frontal zusammengestoßen.