Schwerer Unfall im Landkreis Leipzig: "Über 200 Meter langes Trümmerfeld"

Neukieritzsch - Auf der B176 zwischen Neukieritzsch und Pödelwitz (Landkreis Leipzig ) ist eine Frau bei einem schweren Verkehrsunfall am Freitagabend in ihrem Fahrzeug eingeklemmt worden.

Über 200 Meter weit verstreut lagen die Trümmer am Freitagabend auf der B176. © Feuerwehr Groitzsch/Mike Köhler

Wie Mike Köhler, stellvertretender Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Landkreis Leipzig, am Samstagmorgen berichtete, wurden die Feuerwehren aus Großstolpen und Groitzsch um 21.47 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen alarmiert.

"Beim Eintreffen der Rettungskräfte bot sich ihnen ein über 200 Meter langes Trümmerfeld", so Köhler zu TAG24.

Aus bislang unbekannter Ursache waren ein Ford und ein Fiat auf der Bundesstraße kollidiert und hatten sich überschlagen. Dabei wurde die Fahrerin des Ford im Fußbereich eingeklemmt. Die beiden Insassen des Fiats konnten sich selbst aus ihrem Fahrzeug befreien.

Engagierte Ersthelfer hielten an und leisteten Erste Hilfe. "Die Ford-Fahrerin wurde durch die Feuerwehr und den Rettungsdienst aus ihrem Fahrzeug befreit und versorgt", so Köhler weiter. "Alle drei Beteiligten wurden mit unterschiedlichen Verletzungsmustern in das Krankenhaus Borna gebracht."