Lose Gullydeckel verursachen zwei Unfälle in Merseburg: 18-Jähriger schwer verletzt
Merseburg - Lose Gullydeckel haben in der Nacht auf Samstag gleich zwei Unfälle in Merseburg (Saalekreis) verursacht. Die Kriminalpolizei ermittelt.
Wie die "MZ" berichtet, wurden nach ersten Erkenntnissen an zumindest zwei Stellen in der Straße des Friedens Gullydeckel entfernt und teils auf der Straße platziert.
Laut Polizeisprecherin Inken Henningsen kollidierte gegen 1.40 Uhr in Fahrtrichtung Merseburg zunächst ein 18-Jähriger mit einer solchen, aus schwerem Gusseisen bestehenden Kanalabdeckung.
"Infolge des Zusammenstoßes verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen eine Hauswand", sagte Henningsen.
Der 18-Jährige musste durch die Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden. Er wurde schwer verletzt zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.
"Am Fahrzeug sowie an der Hauswand entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich", so die Polizeisprecherin weiter. Doch damit nicht genug.
Zweiter Unfall in direkter Nähe
Nur wenige Meter entfernt kam es sogleich zu einem weiteren Unfall: Ein 22-Jähriger kollidierte mit seinem Fahrzeug ebenfalls mit einem auf der Straße befindlichen Gullydeckel, behielt jedoch die Kontrolle über seinen Wagen und blieb glücklicherweise unverletzt.
Sein Fahrzeug wurde bei dem Zusammenstoß beschädigt.
Ob es sich bei dem Vorfall womöglich um Sabotage handelt, ist aktuell unklar. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa