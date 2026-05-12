Folgenreicher Crash mit Straßenbahn: VW gegen parkendes Auto geschleudert

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Mal wieder hat es am Dienstagabend in Leipzig zwischen einem Auto und einer Straßenbahn gekracht, diesmal im Stadtteil Gohlis.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Mal wieder hat es in Leipzig zwischen einem Auto und einer Straßenbahn gekracht, diesmal im Stadtteil Gohlis.

Der VW wurde ebenso beschädigt wie der parkende Mazda. Eine Person soll verletzt worden sein.
Der VW wurde ebenso beschädigt wie der parkende Mazda. Eine Person soll verletzt worden sein.  © EHL Media/Björn Stach

Der Unfall geschah am Dienstagabend gegen 18.40 Uhr auf der Landsberger Straße zwischen der Max-Liebermann-Straße und der Breitenfelder Straße.

Ein Sprecher des polizeilichen Lagezentrums konnte dies auf Anfrage von TAG24 bestätigen, aber noch keine weiteren Details nennen.

Informationen vom Unfallort zufolge habe der stadteinwärts fahrende VW-Lenker an einem abgesenkten Bordstein nach links abbiegen wollen und dabei die in gleiche Richtung rollende Straßenbahn der Linie 4 übersehen.

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Es kam zum Zusammenstoß, infolgedessen der VW offenbar gegen einen am Straßenrand parkenden Mazda geschleudert wurde. Alle drei Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.

Wie TAG24 erfuhr, soll der Unfallverursacher Verletzungen erlitten haben. Auch das konnte der Polizeisprecher noch nicht bestätigen. Ob in der Bahn jemand verletzt wurde, ist ebenfalls nicht bekannt.

Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr mit mehreren Kameraden im Einsatz.

Auch die Tram hat was abbekommen.
Auch die Tram hat was abbekommen.  © EHL Media/Björn Stach
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Laut Verkehrswarnmeldungen der Polizei war die Landsberger Straße zwischen Max-Liebermann-Straße und Breitenfelder Straße zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Titelfoto: Bildmontage: EHL Media/Björn Stach

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