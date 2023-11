Senior (84) übersieht Sattelzug: Zwei Verletzte bei Unfall auf der B186

Leipzig - Bei einem Unfall auf der B186 im Leipziger Südwesten sind am Freitagvormittag zwei Menschen verletzt worden.

Bei einem Unfall im Südwesten von Leipzig sollen am Freitag mehrere Menschen verletzt worden sein. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Crash gegen 11.30 Uhr.

Demnach war ein 84-Jähriger mit seinem Opel Corsa zunächst auf der Lausener Straße in westliche Richtung unterwegs gewesen. An der Bundesstraße habe er dann nach links abbiegen wollen, dabei - so vermutet die Polizei - jedoch einen vorfahrtsberechtigten MAN-Laster übersehen.

Es kam zum Crash, bei dem sowohl der Senior als auch seine 82-jährige Beifahrerin verletzt wurden. Rettungskräfte brachten den Opel-Fahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Seine Beifahrerin musste glücklicherweise nur ambulant behandelt werden.

Die Kreuzung Lausener Straße und B186 musste im Zuge der Unfallaufnahme zeitweise komplett gesperrt werden.