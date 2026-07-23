Stau und Polizeieinsatz: Fußgängerin am Leipziger Hauptbahnhof von Auto erfasst

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Eine Fußgängerin wurde am Donnerstagabend am Leipziger Hauptbahnhof von einem Auto erfasst.

Von Tamina Porada

Leipzig - Ein Unfall am Leipziger Hauptbahnhof sorgte am Donnerstagabend für Verkehrseinschränkungen.

Die Frontscheibe des Autos wurde bei dem Unfall beschädigt.
Die Frontscheibe des Autos wurde bei dem Unfall beschädigt.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Am frühen Abend kolliderten in der Kurt-Schumacher-Straße ein Fußgänger und ein Auto.

Das bestätigte die Polizei Sachsen in ihren Verkehrswarnmeldungen.

Wie TAG24 von vor Ort erfuhr, soll wohl eine junge Frau gegen 18.15 Uhr beim Überqueren der Straße in Richtung Westausgang des Hauptbahnhofs von einem Skoda erfasst worden sein.

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Wie es ihr geht, ist nicht bekannt. Ersthelfer sollen sie betreut haben, bevor der Rettungsdienst sie dann ins Krankenhaus brachte.

Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen laufen.

Ersthelfer haben die Verletzte betreut.
Ersthelfer haben die Verletzte betreut.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof
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Die Richtungsfahrbahn wurde kurzzeitig gesperrt. Der Verkehr wurde dann auf einer Fahrspur an der Unfallstelle vorbeigeführt, trotzdem bildete sich Stau.

Titelfoto: Bildmontage: EHL Media/Erik-Holm Langhof

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