Unfall mit mehreren Fahrzeugen und einer Straßenbahn

Leipzig - Am frühen Donnerstagabend kollidierten ein Auto und eine Straßenbahn im Norden von Leipzig. Dahinter kam es direkt zum nächsten Unfall.

Mehrere Fahrzeuge waren in den Unfall verwickelt. © EHL Media

Die Polizei Sachsen bestätigte den Unfall gegen 17 Uhr auf der Delitzscher Landstraße in Leipzig-Wiederitzsch in ihren Verkehrswarnmeldungen.

Unbestätigten Informationen zufolge übersah ein Autofahrer beim Spurwechseln die hinter ihm ankommende Straßenbahn und kollidierte mit dieser.

Zwei Fahrzeuge, die hinter der Tram fuhren, krachten durch den Unfall ebenfalls aufeinander. Bilder von vor Ort zeigen die Schäden an den Autos.