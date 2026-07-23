Unfall mit mehreren Fahrzeugen und einer Straßenbahn
Leipzig - Am frühen Donnerstagabend kollidierten ein Auto und eine Straßenbahn im Norden von Leipzig. Dahinter kam es direkt zum nächsten Unfall.
Die Polizei Sachsen bestätigte den Unfall gegen 17 Uhr auf der Delitzscher Landstraße in Leipzig-Wiederitzsch in ihren Verkehrswarnmeldungen.
Unbestätigten Informationen zufolge übersah ein Autofahrer beim Spurwechseln die hinter ihm ankommende Straßenbahn und kollidierte mit dieser.
Zwei Fahrzeuge, die hinter der Tram fuhren, krachten durch den Unfall ebenfalls aufeinander. Bilder von vor Ort zeigen die Schäden an den Autos.
Während der Bergungsarbeiten kam es zu Einschränkungen im Straßenbahnverkehr und die Delitzscher Landstraße musste stadtauswärts kurzfristig gesperrt werden.
Die Ermittlungen zu den Hintergründen und der Unfallursache laufen.
Titelfoto: EHL Media