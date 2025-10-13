2.295
Toyota und Bus krachen im Leipziger Westen zusammen: Fahrerin im Krankenhaus
Leipzig - Ein Toyota ist am Montagmorgen im Leipziger Westen gegen einen Bus gekracht.
Wie Polizeisprecherin Sandra Freitag auf TAG24-Anfrage sagte, wurden die Beamten um 8.12 Uhr wegen des Unfalls alarmiert.
Demnach war die Autofahrerin auf der Lützner Straße unterwegs und wollte auf die Kiewer Straße abbiegen.
Dabei habe die Frau den entgegenkommenden Bus mit Vorfahrt nicht beachtet - es kam zum Zusammenstoß.
Die Fahrerin sei ins Krankenhaus gebracht worden.
Bilder vom Unfallort zeigen zudem, wie der Wagen abgeschleppt wurde.
Laut Verkehrswarnmeldungen der Polizei Sachsen musste die Kiewer Straße auf Höhe der Lützner Straße voll gesperrt werden.
Titelfoto: Montage: 7aktuell.de | Eric Pannier