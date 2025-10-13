Toyota und Bus krachen im Leipziger Westen zusammen: Fahrerin im Krankenhaus

Leipzig - Ein Toyota ist am Montagmorgen im Leipziger Westen gegen einen Bus gekracht.

Im Leipziger Westen kam es am Montagmorgen zu einem Unfall zwischen einem Bus und einem Auto. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie Polizeisprecherin Sandra Freitag auf TAG24-Anfrage sagte, wurden die Beamten um 8.12 Uhr wegen des Unfalls alarmiert.

Demnach war die Autofahrerin auf der Lützner Straße unterwegs und wollte auf die Kiewer Straße abbiegen.

Dabei habe die Frau den entgegenkommenden Bus mit Vorfahrt nicht beachtet - es kam zum Zusammenstoß.

Die Fahrerin sei ins Krankenhaus gebracht worden.

Bilder vom Unfallort zeigen zudem, wie der Wagen abgeschleppt wurde.