Vollsperrung nach schwerem Crash im Leipziger Norden: Radfahrer stirbt an Unfallstelle

Leipzig - Tragischer Unfall in der Leipziger BMW-Allee: Ein 59-jähriger Fahrradfahrer starb Freitagnachmittag noch an der Unfallstelle, nachdem ein Motorrad mit ihm zusammengestoßen war.

Die BMW-Allee musste voll gesperrt werden. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage von TAG24 erklärte, wurden die Beamten gegen 14.52 Uhr alarmiert.

Vor Ort bestätigte sich der Crash zwischen ein Motorradfahrer und ein Fahrradfahrer.

Ersten Informationen zufolge seien beide Personen verletzt worden. Wie die Polizei am Abend bestätigte, habe es der Radfahrer nicht geschafft. Er erlag noch vor Ort seinen Verletzungen.

Neben der Polizei wurden auch Kräfte der Werksfeuerwehr des BMW-Werks sowie der Feuerwehr Leipzig, des Rettungsdienstes und ein Rettungshubschrauber mit einem Notarzt hinzugerufen.

Wie es zu dem Crash kommen konnte, ist noch nicht bekannt.