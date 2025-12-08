Unfall in Leipzig: Rentner wird von Auto erfasst und schwerst verletzt

Leipzig - Schwerer Unfall auf der Wurzner Straße im Leipziger Osten: Ein Rentner ist am Sonntagnachmittag von einem Auto erfasst und verletzt worden.

Der Unfall geschah auf Höhe der Haltestelle Wiebelstraße. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Der 78-jährige Fußgänger habe laut Polizeisprecherin Susanne Lübcke gegen 16.45 Uhr die Wurzner Straße in Volkmarsdorf auf Höhe der Haltestelle Wiebelstraße überqueren wollen.

Gleichzeitig war ein Autofahrer (81) mit seinem Ford in Richtung Hermann-Liebmann-Straße unterwegs und erfasste den Rentner.

Dieser hat bei dem Zusammenstoß schwerste Verletzungen erlitten. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt.

Die Polizei und ein Sachverständiger der Dekra nahmen den Unfall auf. Die Behörde sucht nun nach Zeugen, die das Unglück beobachtet haben.