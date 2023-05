Transporter kracht in Tram: Zwei Verletzte bei Unfall in Leipzig

Leipzig - Auf der Wurzner Straße im Leipziger Stadtteil Sellerhausen-Stünz ist am Dienstag ein Ford-Transporter frontal mit einer Straßenbahn kollidiert.

Der Sachschaden an Tram und Laster fiel laut Polizei enorm aus. (Symbolbild) © Jan Woitas dpa/lsn

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der Transporter-Fahrer (47) gegen 14.36 Uhr in stadteinwärtiger Richtung unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 173A nach links von seiner Spur abkam.

Der Ford stieß mit der entgegenkommenden Straßenbahn zusammen. Der 47-Jährige und die Tram-Fahrerin (31) wurden dabei glücklicherweise nur leicht verletzt.

Der Sachschaden fiel hingegen laut Polizei enorm aus, beläuft sich demnach auf etwa 30.000 Euro.

Nach dem Crash führten die Beamten bei dem Unfallfahrer einen Drogentest durch. Dieser reagierte positiv auf Kokain. Damit jedoch nicht genug, denn der Mann war noch nicht einmal im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.