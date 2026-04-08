Unfall am Rathaus Leutzsch: E-Audi abgeschleppt, ÖPNV lahmgelegt

Leipzig - Am Rathaus Leutzsch hat's gekracht: Nach einem Unfall im Leipziger Westen war der Straßenbahnverkehr am Mittwochvormittag vorübergehend eingeschränkt. Für die Beteiligten blieb es glücklicherweise bei Blechschäden.

Der Audi war offenbar nicht mehr fahrbereit. Im Hintergrund der Škoda, der ebenfalls involviert war. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Der Crash geschah auf der Georg-Schwarz-Straße an der Kreuzung, an der sich das Rathaus Leutzsch befindet. Die Polizei wurde um 9.04 Uhr alarmiert, sagte Sprecher Paul Engelmann auf TAG24-Anfrage.

Beteiligt waren ein E-Fahrzeug der Marke Audi sowie ein Škoda.

Zum genauen Hergang lagen zunächst noch keine Informationen vor, verletzt worden sei aber glücklicherweise niemand, so Engelmann.

Beide Autos wurden beschädigt, der Audi abgeschleppt.