Unfall am Rathaus Leutzsch: E-Audi abgeschleppt, ÖPNV lahmgelegt
Leipzig - Am Rathaus Leutzsch hat's gekracht: Nach einem Unfall im Leipziger Westen war der Straßenbahnverkehr am Mittwochvormittag vorübergehend eingeschränkt. Für die Beteiligten blieb es glücklicherweise bei Blechschäden.
Der Crash geschah auf der Georg-Schwarz-Straße an der Kreuzung, an der sich das Rathaus Leutzsch befindet. Die Polizei wurde um 9.04 Uhr alarmiert, sagte Sprecher Paul Engelmann auf TAG24-Anfrage.
Beteiligt waren ein E-Fahrzeug der Marke Audi sowie ein Škoda.
Zum genauen Hergang lagen zunächst noch keine Informationen vor, verletzt worden sei aber glücklicherweise niemand, so Engelmann.
Beide Autos wurden beschädigt, der Audi abgeschleppt.
ÖPNV-Nutzer mussten zeitweise mit Einschränkungen auf der Straßenbahnlinie 7 rechnen, es kam zu Ausfällen und Verspätungen. Seit kurz nach 10 Uhr rollt der Verkehr wieder.
Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier