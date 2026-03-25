Unfall im Leipziger Osten: 71-Jährige nach Zusammenstoß mit Straßenbahn schwer verletzt
Leipzig - Am Mittwochabend gab es an der Straßenbahnhaltestelle Ostplatz einen Verkehrsunfall. Eine 71-Jährige wurde schwer verletzt.
Ein Polizeisprecher bestätigte den Einsatz auf TAG24-Anfrage.
Demnach wollte eine 71-Jährige kurz nach 18 Uhr mit ihrem Ehemann die Gleise überqueren. Dabei übersah sie eine einfahrende Straßenbahn.
Der Fahrer konnte nicht mehr bremsen und sie geriet unter das Fahrzeug. Feuerwehrkräfte hoben die Bahn an und befreiten sie.
Ersten Informationen zufolge wurde sie schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, sei aber am Leben.
Ihr Ehemann wird von Einsatzkräften des Kriseninterventionsteam betreut.
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Die Prager Straße ist stadteinwärts zwischen Volckmarstraße und Oststraße gesperrt. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.
Die Leipziger Verkehrsbetriebe informierten über Umleitungen. Demnach werden die Linien 15, 4E und 12 bis voraussichtlich Mitternacht die Haltestellen auf der Prager Straße nicht bedienen. Einzelne Fahrten können ausfallen.
Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier