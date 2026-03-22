Mehr als 100.000 Euro Schaden: Porsche-Fahrer missachtet Vorfahrt

Leipzig - Im Leipziger Osten entstand nach einem Unfall am Samstagabend ein Schaden von mehr als 100.000 Euro, weil ein Porschefahrer die Vorfahrt missachtete.

Ein Kleinwagen und ein Porsche sind in Sommerfeld kollidiert. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Gegen 19.10 Uhr kollidierten auf der Kreuzung Riesaer Straße/Paunsdorfer Allee ein Kleinwagen und ein Porsche Cayenne.

Während der Unfallhergang am Abend noch geklärt werden musste, bestätigte Polizeisprecherin Susanne Lübcke am Sonntag, dass eine 57-Jährige mit ihrem Toyota auf der Hans-Weigel-Straße in Richtung B6 unterwegs war.

An der Kreuzung zur Riesaer Straße fuhr die Frau über eine grüne Ampel geradeaus.

"Der 42-jährige Fahrer (deutsch) eines Porsche kam aus der Paunsdorfer Allee und wollte nach links in die Riesaer Straße in Richtung Borsdorf abbiegen", so Lübcke.

Er missachtete die Vorfahrt des Toyotas, woraufhin es zum Crash kam.

Die Toyota-Fahrerin und ihr 59-jähriger Beifahrer wurden dabei verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von über 100.000 Euro.

Der Kreuzungsbereich wurde gesperrt. Vor Ort waren neben der Polizei auch Rettungswagen und Feuerwehr. Die Kameraden entfernten die Fahrertür des Kleinwagens und befreiten so offenbar einen Insassen.