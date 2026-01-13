Unfall im Leipziger Südosten: Auto kracht gegen Baum, Fahrer im Krankenhaus

Leipzig - Nächtlicher Unfall im Leipziger Südosten: Ein Auto ist am frühen Dienstagmorgen gegen einen Baum gekracht, der Fahrer wurde verletzt.

Die Fahrt des 34-Jährigen am Steuer des Chevrolet endete an einem Baum. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Das Unglück geschah gegen 0.30 Uhr in Probstheida, wie Polizeisprecher Tom Erik Richter auf TAG24-Anfrage am Morgen bestätigte.

Seinen Angaben zufolge war der 34-jährige Fahrer eines Chevrolet Motiz auf der Chemnitzer Straße stadtauswärts unterwegs, als er aus bislang noch unbekanntem Grund nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sei.

Der Wagen krachte daraufhin gegen einen Baum am Straßenrand. Der Mann erlitt Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt wurden.