Junge (11) bei Unfall in Leipzig verletzt: Jetzt sucht die Polizei Zeugen

In Höhe der Bushaltestelle "Schwarzes Roß" auf der Muldentalstraße ist es am Mittwochabend zu einem Unfall zwischen einem elfjährigen Jungen und einem BMW gekommen. © Anke Brod

Wie die Behörde mitteilte, war es am Mittwochabend, gegen 18.25 Uhr, auf der Muldentalstraße im Stadtteil Liebertwolkwitz, hinter der Kreuzung zur Kirchstraße auf Höhe der dortigen Bushaltestelle, zu einem Crash zwischen einem elfjährigen Jungen und einem BMW eines 41-Jährigen.

Das Kind wurde dabei verletzt. Rettungskräfte brachten es zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Wie es zu dem Unfall kam, ist aktuell noch unklar. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen, ist dabei jedoch auf Hilfe angewiesen.

Gesucht werden Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und zum Verhalten der Beteiligten machen können.