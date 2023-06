Unfall in Leipzig: Plötzlich lag der Skoda auf dem Dach!

Leipzig - Bei einem Unfall auf der Käthe-Kollwitz-Straße in Leipzig sind nach aktuellen Informationen zwei Menschen verletzt worden.

Ein Unfall in Leipzig endete am Freitag für einen Skoda auf dem Dach. © Nico Zeißler

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, war der Crash gegen 13.30 Uhr bekannt geworden.

Was genau sich dabei zutrug, ist derzeit noch unklar. Fest steht, dass in Höhe der Elsterstraße ein VW und ein Skoda miteinander kollidiert waren. Der Zusammenstoß war dabei offenbar so heftig, dass sich der Skoda überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam.

Rettungskräfte brachten die beiden Verletzten ins Krankenhaus.

Der Straßenbahnverkehr auf der Käthe-Kollwitz-Straße kam vorübergehend zum Stehen, rollt inzwischen wieder.