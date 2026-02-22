Unfall mit drei Fahrzeugen: Auto kracht mit Straßenbahn zusammen
Leipzig - Am Sonntagnachmittag ereignete sich im Leipziger Westen ein Unfall zwischen einer Straßenbahn und zwei Autos.
Wie TAG24 von Polizeisprecherin Rebecca Leede erfuhr, kollidierte ein Peugeot gegen 14.30 Uhr mit der Straßenbahn der Linie 8, die gerade stadteinwärts in Richtung des Lindenauer Bushofs unterwegs war.
Die genauen Umstände des Unfalls waren zunächst unklar. Ein Mazda war ebenfalls involviert und hinten auf den Peugeot gekracht.
Neben Polizei und Feuerwehr rückte auch der Rettungsdienst an, der die Insassen der Wagen untersuchte. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen aber niemand.
Die Lützner Straße war während der Rettungs- und Bergungsarbeit in Richtung Innenstadt voll gesperrt. Das hatte auch kurzzeitige Auswirkungen auf den Straßenbahnverkehr der Linien 7, 8 und 15.
