Unfall mit drei Fahrzeugen: Auto kracht mit Straßenbahn zusammen

Am Sonntagnachmittag ereignete sich im Leipziger Westen ein Unfall zwischen einer Straßenbahn und zwei Autos.

Von Annika Rank

Leipzig - Am Sonntagnachmittag ereignete sich im Leipziger Westen ein Unfall zwischen einer Straßenbahn und zwei Autos.

Auf der Lützner Straße krachte es am Sonntagnachmittag.
Auf der Lützner Straße krachte es am Sonntagnachmittag.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Wie TAG24 von Polizeisprecherin Rebecca Leede erfuhr, kollidierte ein Peugeot gegen 14.30 Uhr mit der Straßenbahn der Linie 8, die gerade stadteinwärts in Richtung des Lindenauer Bushofs unterwegs war.

Die genauen Umstände des Unfalls waren zunächst unklar. Ein Mazda war ebenfalls involviert und hinten auf den Peugeot gekracht.

Neben Polizei und Feuerwehr rückte auch der Rettungsdienst an, der die Insassen der Wagen untersuchte. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen aber niemand.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.
An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof
Deine täglichen News aus Leipzig

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Die Lützner Straße war während der Rettungs- und Bergungsarbeit in Richtung Innenstadt voll gesperrt. Das hatte auch kurzzeitige Auswirkungen auf den Straßenbahnverkehr der Linien 7, 8 und 15.

Titelfoto: Montage EHL Media/Erik-Holm Langhof

Mehr zum Thema Leipzig Unfall: