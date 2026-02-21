Kreuzungs-Crash im Leipziger Westen: Mazda und BMW krachen frontal ineinander
Leipzig - Am Samstagabend krachte es im Leipziger Westen.
Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich der Unfall kurz nach 18 Uhr an der Kreuzung der Hans-Driesch-Straße und der Rathenaustraße im Stadtteil Leutzsch.
Ein BMW und ein Mazda krachten dort frontal ineinander und kamen stark beschädigt mitten auf den Straßenbahnschienen zum Stehen.
Die genauen Umstände des Zusammenstoßes sowie Informationen zu möglichen Verletzten waren am Abend noch unklar.
Neben dem Rettungsdienst und der Polizei rückte auch die Feuerwehr an, um die Unfallstelle abzusperren und sich um die Rettungs- und Bergungsarbeiten zu kümmern.
Aufgrund des während des Einsatzes gesperrten Kreuzungsbereichs musste die Buslinie 74 umgeleitet werden. Laut der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) konnten die Haltestellen Blüthnerstraße, Am Wasserschloß und Landwaisenhausstraße nicht bedient werden.
Titelfoto: Christian Grube