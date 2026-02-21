Kreuzungs-Crash im Leipziger Westen: Mazda und BMW krachen frontal ineinander

Leipzig - Am Samstagabend krachte es im Leipziger Westen.

Auf der Hans-Driesch-Straße stießen zwei Autos zusammen. © Christian Grube

Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich der Unfall kurz nach 18 Uhr an der Kreuzung der Hans-Driesch-Straße und der Rathenaustraße im Stadtteil Leutzsch.

Ein BMW und ein Mazda krachten dort frontal ineinander und kamen stark beschädigt mitten auf den Straßenbahnschienen zum Stehen.

Die genauen Umstände des Zusammenstoßes sowie Informationen zu möglichen Verletzten waren am Abend noch unklar.

Neben dem Rettungsdienst und der Polizei rückte auch die Feuerwehr an, um die Unfallstelle abzusperren und sich um die Rettungs- und Bergungsarbeiten zu kümmern.