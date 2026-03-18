Verkehrsunfall in Leipzig-Paunsdorf: Ford kollidiert mit Straßenbahn

Leipzig - Am Mittwochmittag ist im Leipziger Osten eine Straßenbahn mit einem Auto kollidiert. Auf der Linie 7 gab es aktuell streckenweise Ersatzverkehr mit Bussen.

Gegen 12.20 Uhr kollidierte ein Ford am Mittwoch im Stadtteil Paunsdorf mit einer Straßenbahn. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Der Vorfall ereignete sich gegen 12.20 Uhr an der Ecke Heiterblickallee/Am Vorwerk in Paunsdorf.

Aus bislang unbekannter Ursache kollidierte dabei ein Ford mit einer in die Haltestelle einfahrenden Straßenbahn, bestätigte Polizeisprecher Moritz Peters TAG24.

Nach ersten Erkenntnissen wurde der Beifahrer des Autos durch den Aufprall verletzt und vor Ort im Rettungswagen behandelt. Fahrgäste der Straßenbahn seien nicht in Mitleidenschaft gezogen worden.

Die Linie 7 verkehrte zwischen den Haltestellen Wiebelstraße und Hermelinstraße in beiden Richtungen mit Umleitung über Torgauer Platz, Torgauer Straße, Portitzer Allee und Paunsdorf Nord.

Zwischen Paunsdorf Nord und Paunsdorf Straßenbahnhof fand Ersatzverkehr mit Bussen statt. Die Beeinträchtigungen im Betriebsablauf waren gegen 14 Uhr behoben.