Vollsperrung nach schwerem Crash im Leipziger Norden: Mehrere Verletzte

Leipzig - Die Leipziger BMW-Allee musste aufgrund eines schweren Unfalls zwischen einem Motorrad- und einem Fahrradfahrer am Freitagnachmittag voll gesperrt werden.

Die BMW-Allee musste voll gesperrt werden. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage von TAG24 erklärte, wurden die Beamten gegen 14.52 Uhr alarmiert.

Vor Ort bestätigte sich, dass ein Motorradfahrer und ein Fahrradfahrer im Leipziger Norden zusammengestoßen waren.

Ersten Informationen zufolge seien beide Personen verletzt worden.

Neben der Polizei wurden auch Kräfte der Werksfeuerwehr des BMW-Werks sowie der Feuerwehr Leipzig, des Rettungsdienstes und ein Rettungshubschrauber mit einem Notarzt hinzugerufen.

Wie es zu dem Crash kommen konnte, ist noch nicht bekannt.