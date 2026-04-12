War die Fahrbahn zu nass? Clio überschlägt sich auf A38-Zufahrt, Fahrer verletzt

Markkleeberg - Bei diesem Unfall kommt sogar die Polizei ins Rätseln: Auf der Überfahrt von der A72 zur A38 bei Markkleeberg im Süden Leipzigs ist ein Clio am Sonntag so schwer verunglückt, dass er sich überschlug. Die Frage ist nur: Wie konnte das passieren?

Auf der Überfahrt von der A72 zur A38 bei Leipzig ist am Sonntagnachmittag ein Clio verunglückt. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums erklärte, ereignete sich der Unfall gegen 14.15 Uhr. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wollte der 35-jährige Fahrer des Clio von der A72 auf die A38 in Richtung Göttingen wechseln.

Als er die Überfahrt nahm, soll er jedoch von der Fahrbahn abgekommen sein und sich anschließend überschlagen haben.

Der 35-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der Clio musste abgeschleppt werden. "Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro", sagte der Polizeisprecher.

War der Mann zu schnell unterwegs? Dies sei laut Polizei unwahrscheinlich, da der Clio entlang der dortigen Überfahrtskurve nach rechts abkam und nicht nach links aus dieser herausschoss.