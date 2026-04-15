Junge (9) in Leipzig von Tram erfasst: Polizei sucht wichtigen Einkaufswagen-Zeugen

Leipzig - Ein neunjähriger Junge ist am Samstagnachmittag in Leipzig offenbar mit seinem Fahrrad gestürzt und von einer Straßenbahn erfasst worden. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen um Hilfe. Besonders gefragt dabei: Eine Person, die mit einem Einkaufswagen am Unfallort stand.

Nach dem schweren Unfall am Samstag auf der Georg-Schwarz-Straße, bei dem ein Kind von einer Straßenbahn erfasst wurde, sucht die Polizei Zeugen des Unglücks. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Wie Polizeisprecher Chris Graupner am Sonntag mitteilte, könnte es sich um einen wichtigen Zeugen handeln.

"Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall oder zur Person mit Einkaufswagen geben können, werden gebeten, sich an die Verkehrspolizeiinspektion Leipzig zu wenden", so der Sprecher.

Die Verkehrspolizei sei tagsüber unter Tel. 0341/2552850 erreichbar, ansonsten unter Tel. 0341/2552910.

Das Unglück hatte sich am Samstagnachmittag, gegen 16.40 Uhr, auf der Georg-Schwarz-Straße ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Junge mit einem Fahrrad auf dem Fußweg in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. In Höhe der Hausnummer 135 soll er auf die Fahrbahn geraten und dabei gegen die in gleiche Richtung fahrende Straßenbahn gestoßen sein. Dadurch kam es zum Sturz, woraufhin er teilweise unter die Tram geriet.

Rettungskräfte mussten das Kind noch vor Ort mehrere Minuten lang behandeln. Ein Rettungswagen brachte ihn sowie seine inzwischen herbeigeeilte Mutter zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Wie TAG24 erfuhr, wurde er dort auch am Sonntag noch behandelt. Weitere Informationen zu seinem Zustand lagen nicht vor.