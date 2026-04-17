Vollsperrung nach schwerem Crash im Leipziger Norden: Radfahrer stirbt an Unfallstelle

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Bei einem schweren Unfall in der Leipziger BMW-Allee starb am Freitagnachmittag ein Radfahrer.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Tragischer Unfall in der Leipziger BMW-Allee: Ein 59-jähriger Fahrradfahrer starb Freitagnachmittag noch an der Unfallstelle, nachdem ein Motorrad mit ihm zusammengestoßen war.

Die BMW-Allee musste voll gesperrt werden.
Die BMW-Allee musste voll gesperrt werden.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage von TAG24 erklärte, wurden die Beamten gegen 14.52 Uhr alarmiert.

Vor Ort bestätigte sich der Crash zwischen ein Motorradfahrer und ein Fahrradfahrer.

Ersten Informationen zufolge seien beide Personen verletzt worden. Wie die Polizei am Abend bestätigte, habe es der Radfahrer nicht geschafft. Er erlag noch vor Ort seinen Verletzungen.

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Neben der Polizei wurden auch Kräfte der Werksfeuerwehr des BMW-Werks sowie der Feuerwehr Leipzig, des Rettungsdienstes und ein Rettungshubschrauber mit einem Notarzt hinzugerufen.

Wie es zu dem Crash kommen konnte, ist noch nicht bekannt.

Neben dem Motorradfahrer war auch ein Fahrradfahrer beteiligt.
Neben dem Motorradfahrer war auch ein Fahrradfahrer beteiligt.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof
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Der polizeiliche Verkehrsunfalldienst hat seine Ermittlungen aufgenommen.

Die BMW-Allee war auf Höhe der Straße Am Schenkberg voll gesperrt.

Erstmeldung vom 17. April, 17.30 Uhr. Aktualisiert um 21 Uhr.

Titelfoto: Montage: EHL Media/Erik-Holm Langhof

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