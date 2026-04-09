Von Straßenbahn erfasst: 20-Jährige schwer verletzt im Krankenhaus!

Leipzig - Am Mittwochnachmittag wurde eine Fußgängerin im Leipziger Zentrum von einer Straßenbahn erfasst.

Eine 20-Jährige wurde beim Zusammenstoß mit einer Straßenbahn schwer verletzt. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Nach Angaben von Polizeisprecher Tom Erik Richter wollte die 20-Jährige gegen 15 Uhr die Gleise auf Höhe der Leplaystraße abseits des vorgesehenen Bahnübergangs überqueren.

Dabei wurde sie von der Linie 9 erfasst, die gerade in Richtung Innenstadt auf der Strecke unterwegs war.

Bei der Kollision zog sich die junge Frau schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.