Von Straßenbahn erfasst: 20-Jährige schwer verletzt im Krankenhaus!
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Leipzig - Am Mittwochnachmittag wurde eine Fußgängerin im Leipziger Zentrum von einer Straßenbahn erfasst.
Nach Angaben von Polizeisprecher Tom Erik Richter wollte die 20-Jährige gegen 15 Uhr die Gleise auf Höhe der Leplaystraße abseits des vorgesehenen Bahnübergangs überqueren.
Dabei wurde sie von der Linie 9 erfasst, die gerade in Richtung Innenstadt auf der Strecke unterwegs war.
Bei der Kollision zog sich die junge Frau schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.
Die Höhe des an der Tram entstandenen Sachschadens muss noch ermittelt werden. Der Bahnverkehr musste während des Einsatzes zeitweise eingestellt werden.
Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier