Sturmtief in Leipzig: Baum stürzt auf parkendes Auto samt Fahrer

Leipzig - Über Sachsen zieht aktuell ein Sturmtief , das starke Windböen mit sich bringt. In Leipzig fiel jetzt ein Baum auf ein Fahrzeug.

Einsatzkräfte der Feuerwehr zersägten unter anderem den Baum. © EHL-Media/Björn Stach

Laut ersten Informationen parkte am Freitagvormittag ein Mann mit seinem Mercedes Vito auf einem Parkplatz in der Hans-Driesch-Straße in Leipzig-Leutzsch.

Eine Polizeisprecherin bestätigte auf TAG24-Anfrage, dass gegen 11.20 Uhr ein Baum auf das Fahrzeug krachte.

Der Fahrer, der noch im Auto saß, wurde dabei verletzt und musste vor Ort vom Rettungsdienst betreut werden.

Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten den umgestürzten Baum und entfernten ihn von dem Fahrzeug. Der betroffene Bereich wurde während der Maßnahmen abgesperrt.